Lance Livre 19-04-2019

Formação superior

O vereador Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso, protocolou na Câmara de Suzano um projeto de lei que exige formação superior para os secretários municipais.

Texto

A proposta propõe acrescentar texto no artigo 68 da Lei Orgânica Municipal, onde tem como finalidade capacitar o primeiro escalão do governo municipal, assim prevê que os secretários municipais de Suzano devam ter formação acadêmica universitária específica para cada área em que atuam”.

Mais eficiente

Cardoso ressaltou que “a medida tem como objetivo tornar a prestação do serviço público mais eficiente e fazer com que o secretariado seja formado por profissionais que realmente tenham a capacidade de desenvolver um trabalho de qualidade, melhorando assim diretamente e indiretamente a administração”.

Consulta Pública

A Secretaria de Meio Ambiente de Suzano lançou a Consulta Pública de Percepção Ambiental para a elaboração do Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata Atlântica (PMMA). A enquete ficará disponível para a população e instituições pela Internet até maio.

Presença

Na ocasião estiveram presentes o secretário de Meio Ambiente, Edson Giannuzzi; a diretora da pasta Solange Wuo; o presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (Comdema), Alexandre César da Fraga Pinheiro Júnior; o diretor geral da Faculdade Piaget, Marcus Vinicius Hebert Rodrigues; o representante de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, Mario Mantovani; e a consultora ambiental da Associação Nacional dos Órgãos Municipais de Meio Ambiente (Anamma), Mariana Gianiaki. Participaram ainda estudantes e professores do curso de Engenharia Ambiental da Faculdade Piaget.

Acesso

A partir de agora, a população poderá acessar a consulta pela página oficial ou pelas redes sociais da Prefeitura de Suzano. Para isso, é preciso entrar no link https://bit.ly/2UrPUZ5 e preencher o formulário digital. Além deste meio, formulários físicos serão distribuídos nas escolas públicas, instituições de nível superior e outras entidades que tenham interesse em participar. A enquete será encerrada no dia 17 de maio.