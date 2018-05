Lance Livre 19-05-2018

Ajuda

“Ajudar quem ajuda Suzano e região”. Esse tem sido o lema do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), quando interrogado quem pretende apoiar nas eleições gerais deste ano.

Recebido em SP

Ashiuchi tem sido recebido, como presidente do Consórcio de Desenvolvimento Regional do Alto Tietê (Condemat), pelo governador Márcio França (PSB), do qual deve apoiar.

Márcio França

Nesta semana, França, que disputa a reeleição para o Governo do Estado, fez anúncio de liberação de recursos para obras nos municípios e “ganhou pontos” dos prefeitos.

Eleições

As eleições devem ser acirradas, sobretudo, por conta da visita, de pré-candidatos aos cargos de governador e até presidente, que deve acontecer nas cidades da região nos próximos dias.

Direitos Humanos

Seis em cada dez brasileiros (63%) são a favor dos direitos humanos. Entre os entrevistados com idade entre 25 e 34 anos, o índice chegou 70%. Por outro lado, 21% são contra os direitos humanos. As informações são da pesquisa Pulso Brasil, da Ipsos, realizada entre 1º e 15 de abril.

O que significa

Ao mesmo tempo em que se dizem favoráveis aos direitos humanos, muitos brasileiros demonstram desconhecimento ao que de fato esse direito significa.

66%

Para 66% dos entrevistados, os direitos humanos defendem mais os bandidos que as vítimas. Essa percepção é ainda maior na região Norte (79%) e entre os que possuem nível superior (76%).

66 anos

O levantamento aponta que na faixa etária de 66 anos ou mais 48% são a favor dos direitos humanos, o menor percentual entre todas as idades. Entre as regiões, o Sudeste registrou o índice mais alto (67%) e o Centro-Oeste o mais baixo (47%).

Percepção

de justiça

Quando questionados sobre quem mais se beneficia com os direitos humanos, 56% responderam que são os bandidos. Entre os que menos se beneficiam, os mais pobres foram os mais lembrados (29%).