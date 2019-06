Lance Livre 19-06-2019

Perda do

ex-vereador

Olimpio Tomiyama

O mundo político, em Mogi das Cruzes, lamentou a morte do ex-vereador Olimpio Osamu Tomiyama. Ele faleceu no início da noite de segunda-feira (17), e foi velado no Plenário do Legislativo de Mogi das Cruzes.

Oito mandatos

Olimpio foi vereador durante oito mandatos, somando 34 anos de atuação. Desde 2019, ocupava o cargo de consultor de assuntos especiais do prefeito Marcus Melo (PSDB), na Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Londrina

Nasceu em Londrina (PR), em 10 de junho de 1949. Era casado com a professora e arqueóloga Nair Harumi Tanabe Tomiyama, com quem teve as filhas Solange, Samantha e Simone.

Pesquisa

Câmara Federal

A Ouvidoria Parlamentar realiza pesquisa de opinião sobre os serviços prestados ao cidadão pela Câmara dos Deputados. O objetivo é coletar informações e dados, com indicadores de relevância e qualidade, para aperfeiçoar os serviços.

Aberta ao cidadão

A pesquisa é aberta a qualquer cidadão e estará disponível para participação até o dia 30 de junho. Para ter acesso à pesquisa no portal da Câmara, é necessário realizar um cadastro simples (nome, e-mail, senha e local e nascimento) ou usar a conta do Facebook ou Google.

Trânsito

O governador João Doria (PSDB) e o vice-governador e secretário de Governo, Rodrigo Garcia, apresentaram ontem as ações do programa Respeito à Vida – São Paulo Dirigindo com Responsabilidade. O programa envolve atividades focadas em educação no trânsito, obras em rodovias e convênios para melhorias em vias municipais, além de nova campanha de mídia voltada para motociclistas, grupo que lidera as estatísticas de acidentes de trânsito no Estado.