Lance Livre 19-06-2020

Teste Covid-19

da primeira-dama

A primeira-dama Larissa Ashiuchi, após contato com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus (Covid-19), fez o exame e testou positivo no dia 17 de abril. Na época, ela fez quarentena, conforme recomendação médica, ficando isolada. Já no segundo teste, em 28 de abril, deu negativo. Todo o processo foi assintomático.

Testes Ashiuchi

O prefeito Rodrigo Ashiuchi refez seus exames e testou negativo para Covid-19.

#TBT

Os políticos das cidades da região também estão entrando na “onda” do #tbt - gíria que é utilizada pelos usuários de redes sociais como hashtag para marcar fotos que se refiram ao passado e que deem saudades.

Leon Feffer

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM), por exemplo, publicou ontem no Facebook, lembrança da inauguração do Viaduto Leon Feffer, ocorrida na década de 1990.

Waldemar e Covas

Estevam postou foto em que aparece entre o ex-prefeito Waldemar Costa Filho (Mogi) e o então governador Mário Covas. Covas e Waldemar faleceram em 2001.

Protesto contra

o racismo

O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, trabalhadores e a GM farão manifestações contra o racismo, a violência, o preconceito, as desigualdades e as injustiças sociais.

Ato

O ato será em frente à GM, Avenida General Motors, 1.999, Taboão, Mogi das Cruzes, com início às 6h e minuto de silêncio às 8h46 pelo norte-americano George Floyd, morto em 25 de maio, após um policial branco de Minneapolis ter ajoelhado no pescoço dele durante oito minutos e quarenta e seis segundos, enquanto estava deitado de bruços na estrada.

Mundial

Esta manifestação é mundial e está sendo organizada pelo UAW-United Auto Workers (Sindicato dos Metalúrgicos dos Estados Unidos e Canadá). “As expressões de ódio e os crimes contra as pessoas e populações negras precisam acabar, sejam no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo todo”, diz Miguel Torres, presidente da Força Sindical, CNTM e Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes.