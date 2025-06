LANCE LIVRE 19-06-2025

Escola da Cidadania

O prefeito Pedro Ishi (PL) recebeu, em seu gabinete, a diretoria da Escola da Cidadania ‘José de Souza Candido’. A instituição completa dez anos de história. Promove formação política e social.

Presenças

Estiveram com o prefeito, o diretor Emanuel Gallo; o diretor de Comunicação José Márcio Candido; o diretor financeiro Willy Oliveira; a vice-diretora financeira Maria Aparecida de Mattos, e o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo.

60 alunos

A escola tem uma média de 60 alunos por semestre e realiza um trabalho importante de conscientização e cidadania. “Durante a reunião discutimos a possibilidade de uma parceria com a Prefeitura de Suzano para fortalecer ainda mais essa iniciativa”.

Meio Ambiente fortalece parceria com Coca-Cola Femsa

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, participou de um encontro estratégico com representantes da Coca-Cola Femsa na planta industrial da empresa, localizada em Mogi das Cruzes.

Gerente

A visita, que contou também com as presenças do gerente comercial da Coca-Cola Femsa, Luis Noronha, e do secretário-adjunto de Desenvolvimento Econômico de Mogi das Cruzes, Claudio Costa, marcou mais uma etapa da parceria entre o município e a indústria para ações de preservação ambiental, especialmente voltadas à gestão dos recursos hídricos da região do Alto Tietê.

Programação

A programação da visita teve início às 14 horas com uma recepção seguida por apresentações institucionais e temáticas.