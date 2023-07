LANCE LIVRE 19-07-2023

Estevam na Frente Cidadã

A convite do presidente da Frente Cidadã, Campos Machado, o ex-deputado Estevam Galvão assinou sua ficha de filiação ao movimento e aceitou o convite para se tornar diretor regional.



Dois meses

Lançada há pouco mais de dois meses, a Frente conta com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como presidente de honra; e com o secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab, como patrono.



Atividades

As atividades do movimento começaram pelo Estado de São Paulo, mas Campos Machado tem como objetivo expandir a Frente para o País todo. A iniciativa tem dois objetivos: a formação de novas lideranças políticas e o fortalecimento da democracia, baseado na defesa da liberdade religiosa, dos direitos das mulheres e das pessoas com deficiência e do combate efetivo ao racismo.





Posse da Cipa

Os 16 novos integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipa) de Suzano tomaram posse para o biênio 2023-2024.



Vinculado à

Administração

O grupo tem como foco a fiscalização e a garantia do bem-estar dos servidores na prática de suas funções diárias.



Cerimônia

A cerimônia contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).



Integrantes

O advogado Cesar Braga, da Ouvidoria Geral do Município, seguirá como presidente, ao passo que Gustavo Oliveira Milan, Luciana Cordeiro Alves, Luciana Pereira de Araújo, Marli de Fátima Oliveira, Mirian Rosiris Mendes, Tiago Pereira Miranda, Tania Regina Aniger, Carlos Ricardo Knoblok, Diomar Prudente Leite, Flora Figueiredo, Julius Robert, Lucas Souza Santos, Marta Maria Vieira Fernandes, Richard Joaquim Filho e Viviane Raquel integram a nova cúpula.