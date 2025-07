LANCE LIVRE 19-07-2025

Secretário registra Boletim de Ocorrência

O secretário de Assuntos Jurídicos de Suzano, Renato Ferraris, registrou, nesta sexta-feira (18), um boletim de ocorrência (B.O.) sobre golpistas utilizarem sua foto para enviar mensagens e extorquir pessoas que estão em sua lista de contatos.



Repúdio

O chefe da pasta lamentou a situação e disse repudiar, veementemente, que golpistas utilizem seu nome para promover extorsão. Ele ainda alertou a população a não atender este tipo de chamada. O número de telefone utilizado pelos golpistas não é do secretário.



Balanço do semestre

Vereadores da Câmara de Suzano iniciaram a divulgação de balanço de uma série de ações com números de projetos, requerimentos e indicações dos primeiros seis meses deste ano.



Volume de atividades

O volume de atividades pode ser acompanhado, além de reportagens do DS, no

site da Câmara de Suzano.

O recesso parlamentar será por todo o mês de julho.





André do Prado e Márcio Alvino na Câmara de Mogi

A Câmara de Mogi das Cruzes recebeu, na tarde desta quinta-feira (17), a visita do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado (PL), e do deputado federal Márcio Alvino (PL).

Os parlamentares foram formalmente recebidos pela 1ª vice-presidente da Casa, vereadora Priscila Yamagami Kähler (PP), que estava acompanhada por outros vereadores.