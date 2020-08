Lance Livre 19-08-2020

Contas de 2017

O parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado (TCE) às contas do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL), do exercício de 2017, será votado hoje na Câmara de Suzano.

Sessão

extraordinária

Será, em sessão extraordinária, às 16 horas.

Leitura na íntegra

Na sessão será feita a leitura na íntegra do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CPFO) e do projeto de decreto legislativo; a apreciação de requerimento dos vereadores (se houver); a manifestação dos parlamentares inscritos (se houver) e da defesa do prefeito e vice-prefeito (ou procuradores).

Sessão ordinária

Já na sessão ordinária, a partir das 18 horas, será votada uma moção de apoio às propostas de emendas constitucionais (PECs) que tramitam no Congresso Nacional com a finalidade de tornar permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Garantia

Essa seria uma forma de garantir o financiamento da educação pública nos estados e municípios.

Moção de apoio

A moção de apoio explica que o fundo “é imprescindível para o financiamento da educação pública, em especial nas redes municipais de educação do Estado”.

Manutenção

As PECs “além de constitucionalizar e tornar o Fundeb permanente, asseguram pontos como a manutenção das atuais fontes que compõem o fundo e ampliação gradual da complementação da União, até alcançar 40% da soma dos fundos estaduais e distrital” que o compõem.

Daniel Alves

O jogador Daniel Alves faz parte da nova campanha do Gerando Falcões. Ele é professor de francês das crianças da instituição. O lançamento do primeiro comercial da ONG, com sede em Poá, aconteceu nesta semana. Segundo o fundador Eduardo Lyra, foram quase um ano trabalhando no projeto. Criado em 2011, o Instituto Gerando Falcões é uma plataforma de impacto social que apoia o trabalho de outras ONGs que atuam em periferias e favelas do Brasil.