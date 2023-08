LANCE LIVRE 19-08-2023

Ashiuchi é contra pedágios

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, se posicionou de forma contrária à decisão do Governo do Estado para a instalação de uma praça de cobrança de pedágio na rodovia Pedro Eroles (SP-88), a Mogi-Dutra.



Audiência pública

O anúncio foi feito durante audiência pública realizada pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), nesta sexta-feira (18/08), em São Paulo (O DS traz reportagem completa na Página 6 sobre o assunto).



Argumentos

“O Condemat (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) é bem unido. É importante destacar que já nos colocamos contra a instalação do pedágio na Mogi-Dutra. A maioria de quem passa pela rodovia Mogi-Dutra não a usa para ir ao litoral, mas, sim, para trabalhar, para estudar, para ter acesso a hospitais, aos seus respectivos empregos, entre outros”, elucidou.



Ligação a duas rodovias

Ashiuchi destaca que a Mogi-Dutra tem um caráter diferenciado, de ligação a outras duas importantes rodovias, Ayrton Senna (SP-70) e Presidente Dutra (BR-116), e também que a maior parte do investimento apresentado pela Artesp refere-se ao litoral. “Acredito que teremos problemas com a questão de mobilidade urbana. Também acredito que o pedágio vai trazer prejuízos para as cidades no que tange ao comércio e às indústrias, podendo prejudicar a logística, a geração de emprego e a atração de empresas para os municípios do Alto Tietê”, explanou. O prefeito de Suzano solicitou à Artesp que considere promover as audiências nas regiões afetadas, podendo ser de maneira consorciada.