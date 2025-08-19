LANCE LIVRE 19-08-2025

Avó da prefeita morre com 104 anos

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale, e o seu irmão, o deputado federal Rodrigo Gambale, postaram em suas redes sociais a notícia sobre o falecimento da avó Antonia Costa Gambale, a Dona Nica, aos 104 anos.



Mensagem

“Hoje a Dona Nica fez sua passagem. Uma alma de luz, bondade e com uma espiritualidade única. Vó, a senhora deixará histórias e muitas saudades a todos que tiveram a felicidade de em algum momento estar contigo. Seremos eternamente gratos por todo ensinamento e exemplo que nos deixou”, afirmou o deputado.



Atentos ao dia 26

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), revelou durante evento oficial que recebeu telefonema do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado, que a votação do projeto transformando a cidade em Município de Interesse Turístico (MIT), será neste mês. A partir daí toda a classe política vai ficar atenta na aprovação do projeto.



Investimentos

Com isso, Suzano eleva seu patamar e pode contar com mais investimentos, sobretudo do governo estadual, no setor de Turismo.



Roberto de Lucena

O DS acompanha também quais serão as primeiras manifestações do secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, sobre a transformação de Suzano em “município turístico”.



Expectativa

Há expectativa de que o secretário participe (a data ainda não foi confirmada) do Programa ‘DS Entrevista’ para fazer um balanço e falar da importância das cidades MITs no Estado.