Lance Livre 19-09-201

Ashiuchi nas

redes sociais

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), decidiu postar em suas redes sociais apoio ao governador Márcio França (PSB), que disputa a reeleição para o governo do Estado.

Opinião

Segundo Ashiuchi, França “fez a fará muito mais pelo Alto Tietê”.

Vídeo

Na postagem, França aparece em um vídeo falando de propostas para diferentes áreas.

Resumo de

notícias

Um resumo semanal de notícias está sendo veiculado todas às sextas-feiras, às 12 horas, pela Prefeitura. As postagens são feitas no Facebook e no canal do Youtube da administração.

Ações

O resumo traz todas as ações da Prefeitura realizadas na semana.

Clima de ódio

Relatório da pesquisa CNT/MDA aponta que pelo menos um terço da população sente que a campanha tem sido conduzida em clima de hostilidade e ódio, sem discutir problemas nacionais. As informações são do site congresso em foco.

Quatro opções

Foram apresentadas quatro opções aos entrevistados. Mais da metade (56,8%) afirmou ter a percepção de que a campanha acontece em clima de hostilidade e ódio.

33%

Dessa parcela, 33% acreditam que, além do clima hostil, não há discussão de soluções para os problemas do País.

23,8%

Outros 23,8% acham que há debate de soluções, mas o clima é de hostilidade e ódio.

Foram 27% os que responderam que a campanha ocorre da mesma forma que em eleições passadas e apenas 8,5% acham que a campanha ocorre de forma serena e focada em debates democráticos. Não sabem ou não responderam somam 7,6%.

Perspectiva

A perspectiva dos entrevistados também é de que as disputas políticas continuarão como estão em 2019.