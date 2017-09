Lance Livre 19-09-2017

PC do B de Suzano

O PC do B de Suzano começa a se mobilizar. Na semana passada, o ex-vereador Luiz Carlos Geraldo, o Professor Luizinho, se filiou ao partido.

Luizinho

Conhecido por fazer parte, por muitos anos do PT, Luizinho teve a ficha de filiação abonada pelo deputado federal e ex-ministro do Esporte, Orlando Silva.

Congresso

em Suzano

O evento ocorreu durante Congresso PC do B de Suzano. O partido tem hoje como seu principal representante o secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Ari Serafim Barbosa, o Ari do Posto.

CNH

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) pode ser utilizada como documento de identificação em todo território nacional, mesmo se estiver fora da validade, para realizar procedimentos eleitorais como os de revisão, transferência e segunda via do título de eleitor.

Determinação

do Contran

Isso só foi possível por causa de uma determinação do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que entendeu que a validade do documento só se refere ao prazo de vigência do exame de aptidão física ou mental.

Proibido dirigir

Ou seja, é proibido dirigir com a CNH vencida há mais de 30 dias, mas o documento e a foto continuam sendo válidos para comprovar os dados do motorista, assim como o RG.

Alistamento

eleitoral

O alistamento eleitoral, por sua vez, não pode ser feito com a apresentação do modelo atual de CNH, pois não contém informações sobre a nacionalidade do titular.

Democracia

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga uma campanha para conscientizar as pessoas sobre o Dia Internacional da Democracia, comemorado mundialmente no dia 15 de setembro.

Rádio e tevê

A campanha terá início no rádio, na televisão e na internet com linguagem didática para falar sobre os conceitos de democracia no mundo e no nosso País.