LANCE LIVRE 19-09-2023

Fernanda Bertoncini deixará o cargo em Mogi

A jornalista Fernanda Bertoncini deixará o cargo de coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Ela está há 9 meses na Prefeitura.



Até o final do mês

Em áudio, Fernanda afirma que permanecerá no cargo até o final deste mês. Ela deve aguardar a indicação do prefeito Caio Cunha (Podemos) para outra pessoa ocupar o cargo e ainda participar da transição.



Santo André

A jornalista retornará para a Região do ABC onde atuou como assessora do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Ela disse que quer ficar mais próxima da família e também deixa o cargo por conta de “projetos que começaram a surgir”.



Especialista em marketing

Fernanda é especialista em multimídia e marketing político. Está desde janeiro no cargo de coordenadora. O atual secretário de Transparência e Dados Abertos da Prefeitura de Mogi das Cruzes, Severino Netto, deve acumular o cargo, enquanto não é definido um novo nome.



Repasses do FPM

Com o apoio da Confederação Nacional de Municípios (CNM), o senador Eduardo Gomes (PL-TO) apresentou proposta de aumento temporariamente dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).



2%

O aumento se dará durante 24 meses, sendo em 2% o repasse mensal no primeiro ano e 1% no segundo ano. Em sua justificativa, o senador reforça a importância do projeto diante do cenário trazido pela CNM que mostra que mais de 51% dos Municípios estão no vermelho e, ao comparar o primeiro semestre de 2022 com o mesmo semestre de 2023, com quedas relevantes em transferências e outras medidas adotadas em Brasília que impactam diretamente a economia local.