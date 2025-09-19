LANCE LIVRE 19-09-2025

Priscila Gambale no Ministério da Educação
A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), participou de reunião, em Brasília, no Ministério da Educação. Ela estava acompanhada do irmão, o deputado federal Rodrigo Gambale, e dos vereadores Mineiro e Ewerton Inha.
Ministro Camilo Santana
Priscila Gambale foi recebida pelo ministro Camilo Santana para tratar de projetos que vão garantir avanços na educação de Ferraz de Vasconcelos.
Oportunidades
“Seguimos firme em busca de mais oportunidades e investimentos para transformar a vida da nossa gente. Ferraz merece evoluir cada vez mais”, disse a prefeita.
Suzano sai na frente
Suzano começou a instalar as primeiras câmeras ultra HD com tecnologia de reconhecimento facial, conforme publicou o DS na edição desta quinta-feira (18).
Igual da Capital
O modelo, semelhante ao que existe na capital paulista, consegue localizar procurados e foragidos da Justiça, além de encontrar pessoas desaparecidas, carros com queixa de roubo e furto, entre outras ações que precisam de acionamento das forças de segurança.
30 reconhecimentos
O sistema consegue realizar, em média, 30 reconhecimentos faciais por minuto identificando o gênero, expressões, características físicas e a idade aproximada. Com essas informações, o software Sentry, que gere os dispositivos, pode promover o cruzamento de informações com banco de dados da segurança.
98%
Em 98% das vezes essas trocas de informações são acertadas e, quando isso ocorre, uma viatura da GCM é destacada para promover o atendimento.