Lance Livre 19-10-2018

Comando do Garra

O delegado Eduardo Boigues (PP), candidato a deputado estadual que recebeu 48.456 votos nas eleições deste ano, assumiu o comando do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) de Mogi das Cruzes (O DS traz reportagem na edição desta sexta-feira).



Votação

O delegado, que recebeu boa votação neste ano e ficou como suplente de deputado pelo PP, também é cotado para disputar as eleições municipais em 2020, como candidato a prefeito de Itaquá.



Entrevista ao DS

Boigues também será entrevistado na próxima segunda-feira, ao vivo, pelo Facebook/Portal do DS onde vai fazer um balanço das eleições. Ele será recebido às 12 horas pelo repórter Marcus Pontes.



Planejamento

Urbano

Com experiências trazidas da Espanha e de outros países, o professor e pesquisador da Universidade Politécnica da Catalunha, Joaquin Sabaté, foi a principal atração do 1º Encontro de Planejamento Urbano promovido pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), em Mogi das Cruzes.



Primeiro passo

O evento foi o primeiro passo para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano do Alto Tietê.



Obras de

planejamento

Sabaté, que é autor de obras de planejamento urbano e regional na Argentina, Brasil, Itália, Chile e Espanha, destacou a importância do Condemat provocar a discussão sobre o desenvolvimento urbano das cidades da região.



Coragem

"Desejo muita coragem para a abertura deste plano regional. Cumprimento a iniciativa, pois esta é uma oportunidade muito importante de construir um projeto de futuro regional", destacou ele para um público composto principalmente por técnicos das prefeituras, estudantes e professores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo das instituições de ensino do Alto Tietê.



Referência

Referência internacional,Sabaté ressaltou que os estudos e os planos precisam resultar em soluções para que as pessoas vivam com mais dignidade.