LANCE LIVRE 19-10-2023

30 anos do Colégio Lumbini

Um dos mais tradicionais colégios de Suzano comemora, na sexta-feira (20), 30 anos de fundação. A solenidade será no salão do Suzano Futebol Clube, o Suzaninho, com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).



Privatização da Sabesp

A privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) será discutida em audiência pública na Câmara de Suzano nesta quinta-feira (19). A reunião terá início às 18 horas.



Link

O link para o envio de perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Comissão

A audiência será presidida pela Comissão Permanente de Política Urbana e Meio Ambiente, comandada pelo vereador Jaime Siunte (PSDB). Também fazem parte da comissão os parlamentares Marcel Pereira da Silva (PTB), o Marcel da ONG (relator), e Antonio Rafael Morgado (PDT), o professor Toninho Morgado (membro).



Uma por semestre

Desde o ano passado, as comissões permanentes da Câmara de Suzano (com exceção das comissões de Justiça e Redação e de Ética) realizam no mínimo uma audiência pública por semestre, para que o Executivo faça a prestação de contas sobre o respectivo assunto de sua pasta.



Transmissão

A audiência também terá transmissão ao vivo pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).