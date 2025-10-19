LANCE LIVRE 19-10-2025

Audiência do Plano Plurianual

A audiência pública para discussão sobre o projeto de lei de autoria da Prefeitura de Suzano para estabelecer o Plano Plurianual (PPA) do município e definir metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício de 2026 a 2029 será na segunda-feira (20), às 17 horas na Câmara.





Documento

O PPA é o documento que define as metas e prioridades a serem alcançadas pelo período de quatro anos na administração pública, organizando as ações em programas com metas físicas e financeiras.





Orçamento

O orçamento estimado para o período de 2026 a 2029 é de R$ 7.427.881.700,00, o que inclui as projeções de receitas dos órgãos da administração direta (secretarias e Câmara) e indireta (Instituto de Previdência do Município de Suzano – IPMS).



Pedro Ishi

O prefeito Pedro Ishi (PL) destacou, em mensagem enviada à Câmara, que a peça orçamentária foi elaborada a partir das demandas e necessidades da população, que foi ouvida em audiência pública no dia 8 de agosto e em consultas realizadas de forma online, no período de 7 de março a 4 de abril deste ano. “Todas as propostas foram avaliadas pela equipe técnica do município, sendo que a maioria está ajustada aos propósitos de planejamento definidos pelo governo”, disse.





Aberta ao público

A audiência é aberta ao público, que poderá acompanhar os trabalhos do Plenário (Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista) ou de forma online, pelo canal do YouTube da Casa de Leis (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página do Legislativo no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).