LANCE LIVRE 19-11-2023

Segurança

A segurança foi um dos destaques da semana passada, durante inauguração da Base Operacional "GCM Jose Inacio”, da Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano, no Jardim Casa Branca.



Caep

A informação passada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) deu conta de que o governo estadual autorizou a criação da Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar (Caep) em Suzano para promover o atendimento em todo o Alto Tietê.



Antes do Baep

O local que abrigará essa divisão da Polícia Militar, que será subordinada a um Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), assim como seu efetivo, ainda será definido pelo Poder Executivo estadual. Os policiais que atuam em Caeps recebem treinamento do Comando de Policiamento de Choque, do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), entre outros grupamentos de elite pertencentes à corporação.



‘OAB vai à Escola’

A comissão “OAB Vai à Escola”, da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), promove sua 1ª conferência anual a partir das 19 horas do próximo dia 30 (quinta-feira). O tema são os “Desafios em sala de aula e superação no presente século”.



Evento

O evento será realizado no auditório do Centro Universitário Piaget - UniPiaget (avenida Mogi das Cruzes, 1.001 - Jardim Imperador) e as inscrições, limitadas a 120 participantes, podem ser realizadas de forma gratuita por meio do link bit.ly/1conferencialanual_oabvaiaescola.



Advocacia

O evento, voltado a professores, coordenadores pedagógicos e membros da advocacia da região, reunirá especialistas para falar de situações e soluções existentes no meio escolar quando o assunto é a promoção adequada do ensino.