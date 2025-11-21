LANCE LIVRE 19-11-2025

Assistência Social promove palestra

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Boa Vista e o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial (Compir), promoverá na quarta-feira (19/11) a palestra “A importância do letramento racial no atendimento à população da Assistência Social”.



Atividade

A atividade acontecerá das 9 horas ao meio-dia, na Sala da Diversidade, localizado no Cras Boa Vista (avenida Katsutoshi Naito, 955 - Sesc), e será exclusiva para os profissionais do Sistema Único de Assistência Social (Suas).



Iniciativa

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o debate sobre as relações étnico-raciais no âmbito das políticas públicas de assistência, contribuindo para uma atuação mais consciente, empática e comprometida com a igualdade de direitos. O encontro marca o início de um projeto de formação continuada voltado aos profissionais do Suas, que pretende ampliar o repertório técnico e conceitual das equipes sobre o tema.



Procurador

A palestra será conduzida por Eduardo Moreira Gonçalves, procurador da Fundação Casa e conselheiro da Comissão de Direitos Humanos da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Suzano. Com experiência em pautas ligadas à justiça social e aos direitos humanos, o palestrante abordará a importância do letramento racial como ferramenta essencial para o aprimoramento do atendimento à população, especialmente no contexto da assistência social.



Secretário

Para o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, a capacitação representa um avanço significativo na qualificação das equipes e na promoção de uma política pública mais inclusiva.