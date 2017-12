Lance Livre 19-12-2017

Marcelo Candido

O Instituto Ideias no Lugar, idealizado pelo ex-prefeito e ex-deputado Marcelo Candido, promove na noite de hoje encontro no salão paroquial da Igreja São Sebastião para debater conjuntura política regional e nacional.

Blogueiro

Além de Candido, estará presente o blogueiro e comentarista político Eduardo Guimarães, autor do "Blog da Cidadania". Serão debatidos temas como a crise política e econômica atual, o papel das lideranças políticas no processo de desenvolvimento, a campanha eleitoral de 2018 e a responsabilidade do eleitor na construção de uma nova conjuntura política.

Retomada

da atividade

O evento será uma retomada das atividades do Instituto, fundado em 2004 com o objetivo de promover o debate político junto à população de Suzano e de outras cidades do Alto Tietê.

Condemat

Em resultado previsível, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), foi eleito o novo presidente do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Guararema

O prefeito de Guararema, Adriano Leite (PR) cumpre o mandato até o fim deste ano.

Primos?

Chamou atenção a frase, em tom de brincadeira (e com risos da plateia), do prefeito Mamoru Nakashima (PSDB) após a definição da eleição de Ashiuchi. Ele chamou o prefeito de Suzano de primo, “por serem da mesma linhagem”, e ressaltou que vão brigar para fortalecer o Condemat.

Mesma linhagem

"Aqui é meu primo. Agora vamos brigar (pelo melhor) primo. Rodrigo é meu primo. Tem a mesma linhagem. O que precisar de Itaquá para fortalecer o consórcio estaremos à disposição".

Resoluções

das eleições

Às vésperas do recesso do Judiciário, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou na manhã de ontem as resoluções que vão nortear a campanha de 2018.

Sujeito a

alterações

Os textos, ainda sujeito a alterações até março, tratam de gastos de campanha, remoção de conteúdo publicado na internet.