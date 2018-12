Lance Livre 19-12-2018

Ausência de

Marcus Melo

Com a ausência do prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), na eleição do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat), o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), foi reeleito presidente da entidade. Ficará mais um ano.

Diplomação

Melo participou, em São Paulo, da cerimônia de diplomação, que reuniu deputados, senadores eleitos por São Paulo e o governador eleito João Doria (PSDB).

Estratégia?

A Coluna Lance Livre trouxe,na edição de ontem, a possibilidade, como parte de uma entratégia, da eleição de Melo para a Presidência do Condemat, o que não se confirmou.

Risco de

isolamento?

Mas, há também, segundo analistas políticos, outra forma de olhar a não concretização do nome do prefeito de Mogi como um “risco de isolamento do Condemat” no Estado de São Paulo.

Apoio a

Márcio França

Isso porque, além de Ashiuchi, a maioria dos outros prefeitos da região apoiou a reeleição de Márcio França (PSB) para o governo do Estado.

Só ele!

Desta forma, Marcus Melo foi o único a apoiar Doria. O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), não vê possibilidade de prejuízo para o Condemat, a vitória de Doria nas eleições.

Para todos

O próprio governador eleito vem mantendo discurso que “vai governar para todos”, independentemente de apoios políticos.

Só a partir

de janeiro

Na prática só se poder realmente ver o que vai acontecer a partir de janeiro de 2019, após a posse.

Muitos

compromissos

Enquanto isso, Ashiuchi segue com uma agenda repleta de compromissos, por mais um ano, como presidente do Condemat.