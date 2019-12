Lance Livre 19-12-2019

Porta de

segurança

em bancos

A Câmara de Mogi aprovou o projeto de lei que obriga o uso das portas de segurança com detector de metais nas agências bancárias da cidade.

Vereador Iduigues

A proposta foi apresentada pelo vereador Iduigues Martins (PT) a pedido do Sindicato dos Bancários de Mogi das Cruzes e Região.

Instalação e

manutenção

A instalação e manutenção das portas giratórias é uma luta constante da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo financeiro (Contraf/CUT) e do movimento sindical, segundo a assessoria do vereador. Sua obrigatoriedade depende de força de Lei Municipal.

Agências do INSS

Durante reunião interna no INSS, o presidente do órgão, Renato Rodrigues Vieira, anunciou corte de 50% da estrutura administrativa. E isso passa pelo fechamento de unidades de atendimento presencial. A previsão é fechar 500 agências até julho de 2020. A informação é do site congresso em foco.

Balanço financeiro do Estado

Os deputados aprovaram, por 58 votos favoráveis e 19 contrários, o balanço financeiro do Estado referente ao ano passado. O projeto é referente às contas do Executivo de 2018, que traz parte da gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, além dos 9 meses em que o ex-governador Márcio França esteve a frente do governo paulista.

Líder do governo

"Com toda a crise econômica, São Paulo melhorou o sistema de arrecadação e também teve um superávit primário muito bom para o Estado", disse o líder do governo, deputado Carlão Pignatari (PSDB), em entrevista ao site da Assembleia Legislativa.

Ressalvas

O parlamentar afirmou ainda que existem ressalvas apontadas pelo Tribunal de Contas e que essas foram respeitadas no momento da aprovação.

Relatório

orçamentário

O relatório orçamentário passou por uma avaliação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e depois seguiu para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e Fiscalização e Controle.