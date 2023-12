LANCE LIVRE 19-12-2023

Unidades do Instituto Federal

O governo federal pretende inaugurar mais 100 campi dos institutos federais (IFs) no País até o final do atual mandato, em 2026. Suzano já conta com uma unidade. As demais cidades do Alto Tietê vivem a expetativa.



Detalhes

Os detalhes do plano de expansão ainda serão definidos, mas a ampliação já é comemorada tanto pela rede de institutos federais quanto pelos estudantes.



Anúncio

O anúncio foi feito pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura da 4ª Conferência Nacional de Juventude, nessa quinta-feira (14). "Nós vamos fazer mais 100 institutos federais neste País para que a gente possa suprir a ausência de vagas para a juventude aprender uma profissão, ter um emprego digno e um salário justo", afirmou.



O que são?

Os institutos federais são instituições especializadas na educação profissional e tecnológica, oferecendo também educação básica e superior. Os cursos são gratuitos.



Título de Cidadão

A Câmara de Suzano realizou sessão solene para a entrega do Título de Cidadão Suzanense ao arquiteto Elvis José Vieira. A homenagem é de autoria do vereador Joaquim Rosa (PL), que comandou a atividade.



Agradecimento

Vieira agradeceu a homenagem e falou que ser arquiteto e urbanista sempre foi o sonho da vida dele. Ele fez um breve resumo sobre sua vida profissional e a forte ligação que Suzano tem em sua carreira. “Suzano é sem dúvida a minha cidade”, ressaltou. “Para esta cidade, dei e continuarei dando o meu empenho e minha dedicação para melhorar o dia a dia”, afirmou.