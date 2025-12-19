LANCE LIVRE 19-12-2025

Moradias

A Prefeitura de Ferraz entrega nesta sexta-feira, a partir das 10 horas, as unidades habitacionais do Conjunto Morar Bem II. As unidades ficam na Avenida dos Autonomistas.



Governador

A expectativa é para a presença do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem vindo à região consideráveis vezes em sua gestão.



Priscila Gambale

Além dessa agenda, Priscila Gambale tem utilizado bastante as redes sociais para mostrar seus serviços nesse fim de ano. Em stories publicado nesta quinta, ela mostrou reunião que participou com a CPTM.



Estações

As duas estações de trem que ficam na cidade estavam na pauta. Ela não detalhou, mas acredita-se que seja discussão para reforma das mesmas.



Aniversário da GCM

Nesta quarta-feira a Guarda Civil Municipal de Mogi completou 23 anos. Para celebrar, a Prefeitura realizou uma homenagem à corporação, que contou com a presença da prefeita Mara Bertaiolli.



Abre aspas

“Ao longo dessa trajetória, a GCM evoluiu, se fortaleceu e se consolidou como referência para toda a nossa cidade”, disse Mara em post nas redes sociais.



Tratado de amizade

Completou 130 anos nesta quarta-feira a amizade entre o Brasil e o Japão enquanto nações. A celebração aconteceu na Capital e o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, juntamente com sua esposa, Larissa, compareceram ao evento.



Gratidão

O ex-prefeito e secretário da Capital afirmou que participar do evento é “gratidão” e destacou a oportunidade que teve em participar desse evento “tão importante da comunidade nipo-brasileira”.