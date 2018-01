Lance Livre 20-01-2018

Telefonema

O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) recebeu um telefonema do governador Geraldo Alckmin (PSDB). Na ocasião, ele prometeu que está empenhado em resolver as questões da Avenida Governador Mario Covas Junior, a Marginal do Una e da alça para a interligação do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21) com a Estrada dos Fernandes, em Suzano.

Não é a

primeira vez

Não é a primeira vez que o governador promete retomar obras da Marginal do Una. O serviço está paralisado há quase 30 anos.

Hospital Regional

Em relação ao Hospital Regional de Suzano, o prefeito disse, esta semana, que as máquinas já fizeram a limpeza do local e que pretende entregar as obras em 24 meses.

Pista de Skate

Sobre a pista da skate, que está sendo construída no Parque Municipal Max Feffer, Ashiuchi disse que ficará pronta antes do aniversário da cidade.

Vice-governador

Ashiuchi acredita que o vice-governador de São Paulo, Márcio França (PSB) deve assumir com competência o comando do Estado. Geraldo Alckmin (PSDB) deixa o cargo em abril para disputar a Presidência da República.

Currículo

Segundo Ashiuchi, França tem um currículo político excelente. "Ele é dinâmico, trabalhador e tem uma história fantástica na política”.

Disputa nas

eleições

França deverá disputar as eleições para governador do Estado.

Vacinas

Representantes do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) insistem no pedido para o envio de mais vacinas da febre amarela para atender a população local.

Apelo

Mesmo com o apelo do caos instalado em várias cidades, dos riscos de depredação de unidades de saúde e dos casos suspeitos, até agora não há qualquer resposta do Governo do Estado sobre a situação. O consórcio afirma que as cidades precisam de mais doses em caráter de urgência.