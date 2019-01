Lance Livre 20-01-2019

Capacitação para novo sistema

A capacitação promovida pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação sobre a utilização do novo sistema de aprovação on-line de projetos e solicitação de documentos da Prefeitura de Suzano teve a participação de 136 pessoas.

Ambos os lados

Para o chefe da pasta, Elvis José Vieira, a iniciativa foi importante para ambos os lados. A previsão é de que a plataforma esteja disponível a partir de fevereiro.

Profissionais

Entre os profissionais presentes estavam arquitetos, engenheiros, corretores de imóveis, advogados, técnicos em edificações, servidores públicos e designers de Suzano e região.

Aulas

As aulas foram realizadas no anfiteatro do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) pela empresa responsável pela criação e implantação do sistema Acto.

2 horas

O curso teve duração de duas horas e aconteceu nesta semana.

Plataforma

Nele foram apresentadas as principais funcionalidades da nova plataforma, que possibilita a requisição de documentos, como certidão de diretrizes e de parcelamento de solo, a qualquer hora do dia e da noite, com prazos menores, e que no futuro poderá abrir novas possibilidades e reduzir ainda mais o tempo.

Final de dezembro

O sistema foi lançado no final de dezembro passado e estará no ar no mês que vem. Antes dos profissionais, servidores públicos municipais também passaram pelo curso de aprimoramento.

Adesão

Para o secretário, a adesão dos profissionais foi positiva ao mostrar o empenho na modernização dos serviços. “Foi uma jornada muito importante para todos, uma vez que há um envolvimento de pessoas de diversas cidades da região que atuam em Suzano. Assim, revelamos uma nova abordagem para promover agilidade, transparência e eficiência para um setor crucial”, concluiu.