LANCE LIVRE 20-01-2024

Entrevista de Estevam Galvão

Repecurtiu no meio político a entrevista de uma página concedida pelo ex-deputado estadual e conselheiro do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento do Estado de São Paulo (Fumefi), Estevam Galvão (PSD).



Política e vida pública

Ele falou sobre política, carreira na vida pública (50 anos) e elogiou o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).



Fumefi

Estevam segue em tratamento médico, o que não impede de trabalhar no Fumefi ao lado do secretário estadual de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab. Quem leu a entrevista comentou sobre a disponsição de Estevam. Chamou atenção, por exemplo, os exercícios de pilates, dedicados três vezes por semana.



50 mil seguidores

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), chegou aos 50 mil seguidores no Instagram. “Só tenho a agradecer a todos que acompanham diariamente minha rotina e o trabalho realizado em prol da nossa cidade de Suzano”, disse o prefeito.



Importante meio

O prefeito afirtmou que a rede é um importante meio de comunicação e transparência, principalmente para aproximar cada dia mais da população. “E se esse post chegou até você, fica aqui o meu muito obrigado! Fique com Deus e vamos em frente!”, completou o prefeito.



Balanço do TCE sobre efetividade

Levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) revela que as gestões de apenas 52 (8%) dos 644 municípios fiscalizados pela Corte podem ser consideradas efetivas. A avaliação é resultado do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M) de 2023, criado pelo TCESP. O DS traz os dados da região neste sábado.