LANCE LIVRE 20-01-2026

Morte de Pedro Benites

O falecimento do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Pedro Alves Benites, no domingo (18), aos 65 anos, trouxe grande repercussão em Suzano.



Causa

A causa da morte foi um infarto. Benites era um dos sócios-fundadores do sindicato. Trabalhou como metalúrgico, aposentou-se e dedicou-se à causa dos trabalhadores e à estrutura permanente da entidade.



Diretoria

A informação da morte de Benites foi divulgada em nota pela diretoria do sindicato na tarde deste domingo (18). “Um pai, avô, marido, amigo e cidadão exemplar”, informou o sindicato em nota.

Pedro Ishi

Políticos de Suzano lamentaram a morte de Pedro Benites e deixaram mensagens nas redes sociais. O prefeito Pedro Ishi (PL) afirmou que Benites deixa um legado de luta, de trabalho e de dedicação, sendo um homem de caráter e comprometido com Suzano.





Oração

“Neste momento, me uno em oração à sua esposa Janaína, aos familiares e aos amigos, desejando que encontrem conforto, amparo e serenidade para atravessar este período de dor”, acrescentou Pedro Ishi.



Rodrigo Ashiuchi

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente de SP, afirmou que o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, era uma liderança marcante e respeitada na cidade. “Pedro foi um homem íntegro, de coração generoso, trabalhador incansável e sempre comprometido com as pessoas e com a justiça social”.