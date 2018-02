Lance Livre 20-02-2018

Luiz Marinho do PT

O PT, que ainda prepara um pré-candidato para disputar o governo do Estado nas eleições deste ano, vai promover a visita de Luiz Marinho, em Suzano, no próximo dia 27.

Ex-ministro

e ex-prefeito

Ex-ministro do Trabalho e ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Marinho, que é muito próximo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos prováveis nomes na disputar para ser o candidato.

Abissamra

em casa

A Secretaria da Administração Penitenciária informou que o ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Jorge Abissamra, deixou a Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado de Tremembé II no sábado, por volta das 22 horas.

Alvará de soltura

Ele foi beneficiado por alvará de soltura em virtude de concessão de liberdade provisória.

Desde 23 de

novembro

Abissamra estava preso, em caráter preventivo, desde 23 de novembro, após investigação do Grupo Especial de Delitos Econômicos (Gedec), do Ministério Público (MP), que encontrou indícios de crimes financeiros.

Curso do TSE

Está disponível no site da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no ambiente virtual de aprendizagem, o curso “Condutas Vedadas aos Agentes Públicos em Eleições”. As inscrições já estão abertas.

Iniciativa

A iniciativa, disponibilizada em formato de Ensino a Distância (EAD), é fruto de acordo de cooperação técnico, científico e cultural celebrado entre o Tribunal e a Advocacia-Geral da União (AGU), com vistas ao desenvolvimento de programa de aprimoramento de agentes públicos e da sociedade civil em matérias de relevante interesse público.

Cartilha de

Condutas

O curso foi inspirado na “Cartilha de Condutas Vedadas”, produzida pela AGU, e que reúne informações básicas acerca dos direitos políticos e das normas éticas e legais que devem nortear a atuação dos agentes públicos federais no ano das Eleições Gerais de 2018.