Lance Livre 20-02-2019

Facebook de Ashiuchi

Uma publicação no Facebook do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) intitulada “A verdade sobre a Santa Casa” tinha cerca de 18 mil visualizações até ontem.

Mensagem

Na mensagem, o prefeito pede para a população “não compartilhar notícias falsas” sobre o assunto.

Polêmica da dívida

O prefeito também esclareceu a polêmica nas redes sociais em torno do valor da dívida da Santa Casa.

Valor passado

Ele disse que, ao assumir o cargo, “a dívida que nos foi passada em janeiro de 2017 era de R$ 70 milhões”.

Sumiços

Ashiuchi lembrou que solicitou a contratação de uma auditoria independente e apurou sumiços, documentos incendiados e que equipamentos nunca foram comprados. Isso em gestões anteriores.

Caixa preta

Segundo ele, ao abrir a “caixa preta” da Santa Casa constatou que a dívida real era de cerca de R$ 322 milhões.

Corte de cargos

A Câmara de Suzano vota hoje projeto de lei do vereador Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, sobre a extinção dos cargos de assessor de Relações Internas na Câmara de Suzano.

Novembro de 2018

Em novembro de 2018, quando ocupava a Presidência da Casa de Leis, Leandrinho exonerou os 19 assessores que ocupavam a função.

Emenda

O projeto será votado com uma emenda aditiva, que acrescenta também o corte dos cargos de chefe de gabinete da Presidência, ouvidor legislativo, superintendente operacional e coordenador geral da assessoria especializada das comissões permanentes.

Autoria

A emenda é de autoria dos vereadores Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado; André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola; Carlos José da Silva (PSDB), o Carlão da Limpeza; Alceu Matias Cardoso (PRB), o pastor Alceu Cardoso; Lisandro Frederico (PSD); Rogério Gomes do Nascimento (PRP), o Rogério da Van; Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei; José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato; e Marcos Antonio dos Santos (PTB), o Maizena Dunga Vans.