Lance Livre 20-02-2020

Posto Digital

As constantes reportagens do DS revelando a falta de funcionários na Agência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tiveram um desfecho, pelo menos, com solução paliativas.

Parceria com

sindicatos

Ontem, o INSS de Suzano inaugurou, em parceria com sindicatos, um Posto Digital do instituto. (O DS traz reportagem sobre o assunto na edição de hoje).

Déficit

É fato, no entanto, que o déficit de funcionários ainda preocupa os segurados que utilizam o serviço.

Candidato do

PSDB em Poá

O PSDB de Poá vai lançar como pré-candidata a prefeita na cidade Márcia Bin, esposa do ex-prefeito Francisco Pereira de Sousa, o Testinha.

Filiação

Ela se filiou ao PSDB no sábado (15 de fevereiro) e deve ser, dentro dos próximos dias, oficializada na disputa para as eleições municipais de 2020.

Informação

A informação foi divulgada esta semana assessor do presidente da Executiva Estadual do PSDB e secretário de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado de São Paulo de Marco Vinholi. Trata-se de Adriano Guimarães. Em consenso com o PSDB estadual, o partido em Poá será presidido por Claudete Canada.

Eleições

Mais de 153 milhões de eleitores votam em outubro deste ano para eleger prefeitos, vice-prefeitos e vereadores.

Organização

Os pré-candidatos começam a se organizar nos estados, e as eleições movimentam os bastidores da política. Neste ano, o pleito terá regras novas, muitas delas criadas em razão da popularização das redes sociais ou em decorrência de problemas identificados pela Justiça Eleitoral em experiências internacionais e nacionais.

Campanhas

A principal alteração se refere às campanhas pela internet e às fake news. Apesar de a votação ocorrer apenas em outubro, o lançamento de pré-candidatos está autorizado, e políticos e partidos devem observar as regras para não infringirem a legislação.