LANCE LIVRE 20-02-2024

Abílio Diniz

Os prefeitos de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), e de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), utilizaram as redes sociais para lamentar a morte do empresário Abílio Diniz.



Aos 87 anos

O empresário faleceu no domingo (18) aos 87 anos. Ele foi vítima de insuficiência respiratória em função de uma pneumonite. Diniz estava internado no Hospital Albert Einstein.



Mensagem de Ashiuchi

O prefeito de Suzano deixou mensagem dizendo que “o Brasil se despede do grande empresário Abílio Diniz”. Ashiuchi disse que o empresário era “sinônimo de coragem, competência, dedicação e visão de futuro. Que Deus conforte seus familiares e amigos”.



Eduardo Boigues

O prefeito de Itaquá lembrou que o empresário era fundador do grupo varejista Pão de Açúcar. “Ele deixa família e amigos. Sentimentos a todos”, disse.

Eduardo Lyra

O fundador da ONG Gerando Falcões (com sede em Poá)Eduardo Lyra, esteve no velório de Abílio Diniz, na sede do Estádio do Morumbis, em São Paulo. Lyra destacou que Abílio Diniz também foi um grande filantropo.



Até 8 de maio

Eleitores têm até 8 de maio para tirar a primeira via do título ou regularizar a situação eleitoral e votar no pleito municipal de outubro. O alistamento dos jovens que completam 16 anos até o 1º turno e desejam comparecer às urnas em 2024, mesmo tendo o voto facultativo, encerra-se na mesma data.



Solicitação

É possível solicitar as operações sem sair de casa, por meio do autoatendimento eleitoral. No entanto, para a emissão do título é necessário que o eleitor compareça ao cartório eleitoral ou postos do Poupatempo com serviços da Justiça Eleitoral em até 30 dias para a coleta dos dados biométricos e validação do pedido. Para o atendimento presencial, a pessoa deve realizar agendamento no site do TRE ou do Poupatempo.