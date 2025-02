LANCE LIVRE 20-02-2025

Connect Christ 2025

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), fez reunião, em seu gabinete, para alinhar detalhes do Connect Christ 2025. O evento será realizado no dia 19 de julho, na Arena Suzano. Terá 12 horas de duração, das 8 às 20 horas, com expectativa de receber 20 mil pessoas.

Música e fé

O prefeito lembrou que o evento, em mais uma edição, promete “muita música e fé, proporcionando uma experiência única para jovens, adultos e todas as famílias católicas”.

Doação de alimento

O prefeito lembrou que, na oportunidade, foi garantida que a entrada ao evento será mediante a doação de 1 quilo de alimento. As arrecadações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade e à Cáritas, ajudando quem mais precisa.



Reunião

A reunião contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul; do secretário de Governo, Alex Santos; do secretário de Meio Ambiente, André Chiang; do empresário Leonardo Lajos e dos assessores da Prefeitura de Suzano, Lagoinha, Jéssica Carneiro e Carol Umebayashi.

Agricultura

O prefeito Pedro Ishi também esteve, na quarta-feira, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, em um encontro com o secretário Guilherme Piai.

Inclusão de Suzano

Na oportunidade, o prefeito solicitou a inclusão de Suzano em programas importantes, bem como, recursos que serão de grande valia para a agricultura da nossa cidade. “Agradeço ao secretário e toda sua equipe pela recepção e parceria com a cidade Suzano. Seguimos buscando recursos para uma cidade cada vez melhor”, disse. Vem novidades por aí!