LANCE LIVRE 20-02-2026

Sessão solene do Rotary

A Câmara de Suzano realiza no próximo dia 24 de fevereiro (terça-feira), às 18h30, sessão solene em homenagem ao Dia do Rotary.



Representação

A entidade terá representantes das unidades do Rotary Club de Suzano, Suzano Sul, Satélite de Suzano Baruel.



Comando da cerimônia

A solenidade será comandanda pelo presidente da casa, vereador Artur Takayama.



Complexo Viário do Alto Tietê

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), afirmou, pelas redes sociais, que as obras do Complexo Viário do Alto Tietê estão avançando. Há cerca de um mês, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), esteve em Suzano para o lançamento das obras.

Dia histórico

“Vivemos um dia histórico com o início das obras do Complexo Viário do Alto Tietê, que inclui a tão aguardada alça de acesso ao Rodoanel em nossa cidade. Um passo decisivo para o desenvolvimento, garantindo mais mobilidade, segurança viária e qualidade de vida para Suzano e toda a região”, disse o prefeito.



Oportunidades

Segundo ele, cada avanço no canteiro de obras representa mais oportunidades, “geração de empregos e um futuro ainda mais promissor para nossa população”.



Gratidão

O prefeito fez agradecimentos em sua postagens nas redes sociais: “Nossa gratidão ao governador Tarcísio de Freitas, ao presidente da Alesp André do Prado, ao deputado federal Marcio Alvino e ao sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi, que nunca mediu esforços para transformar esse sonho em realidade. Seguimos trabalhando por uma Suzano cada vez melhor”.