LANCE LIVRE 20-03-2025

Pedidos no Palácio dos Bandeirantes

O vereador André Dourado (PT) esteve no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, para protocolar ofícios ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), solicitando a limpeza e desassoreamento de rios e córregos do município.



Ofício

No primeiro ofício, Dourado pede para que seja viabilizada a re-escavação de parte do leito do rio Guaió, no trecho que se transformou em valeta após as obras do trecho leste do Rodoanel, no Jardim Monte Cristo.



Limpeza e desassoreamento

Outra ação solicitada pelo parlamentar, em outro ofício, foi a limpeza e desassoreamento com escavadeira embarcada no mesmo rio, que deságua no Tietê e abrange bairros como Jardim Quaresmeira, Jardim Suzanópolis, Jardim Monte Cristo, e Vila Maria de Maggi. Dourado também pediu a construção de um piscinão para minimizar as enchentes e alagamentos no leito do Guaió.



Taiaçupeba-Mirim

Por fim, o parlamentar pede que seja viabilizada a limpeza e desassoreamento com escavadeira embarcada no leito do rio Taiaçupeba-Mirim, que deságua no rio Tietê, no Jardim Maitê e bairros próximos.



Memorial à Padroeira Santa Rita

O vereador Marcio Alexandre de Souza (PL), o Marcio Malt, participou de uma reunião com o padre Luís Hidalgo, responsável pela Paróquia Santa Rita de Cássia; o secretário de Cultura, José Luiz Spitti; e o ex-presidente da Câmara de Suzano, Joaquim Rosa, para tratar da organização da Festa da Padroeira Santa Rita de Cássia, celebrada anualmente na semana do dia 22 de maio.



Agradecimento

O parlamentar agradeceu o prefeito Pedro Ishi (PL), “pelo compromisso e apoio às festas religiosas da cidade”.