LANCE LIVRE 20-03-2026

Cintia Lira é entrevistada por João Sabugo no ‘Fala, Vereador!’ da TV Câmara Suzano

A secretária de Administração Cintia Lira foi entrevistada ontem (19) no programa “Fala, Vereador!” da TV Câmara Suzano, a convite do vereador João Batista Nogueira de Azevedo (PRD), o João Sabugo.



25 anos de serviço público

Cintia falou sobre os 25 anos dedicados ao serviço público, sendo 13 anos ininterruptos à frente Secretaria de Administração. João Sabugo também fez considerações sobre os desafios de ser um vereador em primeiro mandato.

Conteúdo

O conteúdo completo da entrevista está disponível no link: https://www.youtube.com/watch?v=ApM2zMuciAs.



Priscila Yamagami se filia ao PL

A vereadora Priscila Yamagami oficializou sua filiação ao Partido Liberal (PL), em um movimento estratégico que reforça o protagonismo político do partido na cidade.



Defesa das mulheres

Reconhecida por sua atuação firme em defesa das mulheres, das causas sociais, inclusão e direitos, Priscila chega ao PL somando experiência.



Maior bancada

A nova composição partidária consolida a maior bancada já existente no Legislativo mogiano, marcando um novo momento de articulação e força política.



Passo importante

“Esse é um passo importante para ampliar nossa atuação e garantir que as pautas que defendemos avancem com ainda mais força”, destacou a vereadora.