LANCE LIVRE 20-04-2025

Cultura promove o ‘Festival Y Love Clowns’

A Secretaria de Cultura de Suzano promove, na próxima semana, o “Festival Y Love Clowns” por meio do edital “Artes Integradas”. As atividades foram contempladas pela Lei Federal 195, de 8 de julho de 2022, a Lei Paulo Gustavo (LGP). Para assistir aos eventos, basta comparecer aos locais pouco antes do horário previsto.



Objetivo

O objetivo do projeto é oferecer uma opção cultural de entretenimento livre para todos os públicos, “que tem como protagonistas os arquétipos de palhaçaria ingênuos e cheios de sonhos”.



Uma hora e meia

Com uma hora e meia de duração por dia, as atividades dos palhaços estão programadas para começar na sexta-feira (25/04), a partir das 19h30, no Casarão das Artes (Rua 27 de Outubro, 271– Centro). As quatro peças que serão apresentadas no dia são “Regalo de Gracia”, “Amor Interno”, “Rotina” e “Sede de que?”. Já no dia seguinte (26/04), com início programado para as 19 horas, serão exibidos os espetáculos “A mala”, “O tempo”, “Da boca pra fora” e “Palavras cruzadas”, que irão finalizar a programação do festival.



Movimentações

Além das movimentações realizadas pelos palhaços, antes das exibições no Casarão das Artes, o evento irá contar com uma palestra ministrada por Elidayana Alexandrino, abordando a importância das pessoas afrodescentes no fazer cultural nacional. A apresentação ocorrerá às 19h30, na terça-feira (22/04), no auditório Orlando Digenova, localizado no interior do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro).



Secretário de Cultura

O secretário José Luiz Spitt ressaltou a importância dos editais no fortalecimento da cena artística e cultural de Suzano. “Todas as manifestações, desde o artesanato até as produções teatrais, estão sendo contempladas pelos programas da pasta”.