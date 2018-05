Lance Livre 20-05-2018

Número

de eleitores

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve divulgar em julho o número oficial dos eleitores aptos a votar nas eleições deste ano.

Eleitores que

deixaram de

regularizar

situação

O novo número já contabilizará os eleitores que deixaram de fazer a regularização do título no dia 9 de maio.

Desde 10 de maio

Desde 10 de maio, a Justiça Eleitoral disponibiliza ao eleitor apenas os serviços de emissão de segunda via de título e de certidão de quitação eleitoral.

Operações

As operações de alistamento, transferência, atualização de dados e biometria só voltarão a ser realizadas após a reabertura do cadastro eleitoral, em 5 de novembro de 2018.

Até dez dias

O eleitor tem até dez dias antes das eleições gerais, marcadas para 7 de outubro, para requerer a segunda via do título no seu cartório eleitoral.

Fora do domicílio

Caso esteja fora do seu domicílio eleitoral, a solicitação deve ser realizada com 60 dias de antecedência. Para isso, basta levar documento original de identificação.

Versão digital

O eleitor pode obtê-lo também na versão digital, a qualquer tempo, por meio do download do aplicativo do e-Título, disponível nas lojas da Apple Store e Google Play.

Título cancelado

O eleitor que estava com o título cancelado (consulte a situação do seu título) e não o regularizou até 9 de maio não poderá votar.

Quem não

transferiu

Já quem não transferiu o título e mora em outro município deverá justificar a ausência as urnas ou solicitar o voto em trânsito conforme os critérios legais e no prazo a ser divulgado posteriormente pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE).