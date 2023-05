LANCE LIVRE 20-05-2023

Motociata

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana realiza a primeira edição da “Motociata de Suzano” neste domingo (21/05), das 9 às 17h30, na Avenida Mogi das Cruzes, no Jardim Imperador, em Suzano.



Ação

A ação faz parte da campanha de conscientização da segurança no trânsito “Maio Amarelo” e os interessados podem se inscrever no link bit.ly/MotociataSuzano até este sábado (20/05). É necessário também entregar um brinquedo novo às equipes do Fundo Social de Solidariedade na chegada ao evento para confirmar a entrada.



Savana Motos

Além do órgão social, a ação conta com participação da empresa Savana Motos, da loja 74Motos, da UniPiaget, do Hemocentro de Suzano, do Corpo de Bombeiros e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).



Interdição

Para garantir total conforto aos participantes, as equipes de trânsito farão a interdição total do trecho de 800 metros entre as Avenidas Senador Roberto Simonsen e Paulista.



Patrulhamento

O espaço também será patrulhado constantemente pelas equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Militar e, de forma complementar, também será criado um ponto para estacionamento de até 600 motos na entrada da via.



Projeto ‘Vozes que Representam’

A Secretaria Municipal de Cultura realizou uma nova edição do projeto “Vozes que Representam”, que traz um momento de reflexão voltado aos efeitos causados por uma colonização violenta como pobreza, conflitos internos, manipulação, entre outros.



Iniciativa

A iniciativa teve a participação especial de Anna Flávia Macedo e Issaka Bano que abordaram a obra “Contornos do Dia Que Vem Vindo”, da escritora franco-camaronesa Léonora Miano.