LANCE LIVRE 20-05-2025

Nova escola no Jardim Europa

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), deve inaugurar, nos próximos dias, a nova escola do Jardim Europa. As obras seguem avançando. “O equipamento contará com 1.530 m² de área construída, 11 salas, playground, pátio coberto, além de toda a estrutura necessária para acolher nossas crianças com qualidade e segurança”, disse.



Investimento fundamental

Segundo o prefeito, é um investimento fundamental “para fortalecer a Educação na região”.



Planejamento

O prefeito lembrou que as obras são fruto do planejamento iniciado ainda na gestão do sempre prefeito Rodrigo Ashiuchi e que “segue firme com a nossa gestão, garantindo dignidade e oportunidade às famílias suzanenses”.

Parceria de desenvolvimento com o Estado

O prefeito Pedro Ishi (PL) recebeu, em seu gabinete a representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, a diretora regional metropolitana de São Paulo, Dailas Rodrigues. A reunião contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.



Iniciativas

A conversa foi sobre as iniciativas do Governo do Estado que podem ser implantadas em Suzano. “Nosso objetivo é fortalecer as políticas públicas voltadas à capacitação, geração de renda e inclusão produtiva, aproximando cada vez mais a população das oportunidades de trabalho”, disse o prefeito, após a reunião que deve trazer novidades para o setor de desenvolvimento da cidade.