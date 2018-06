Lance Livre 20-06-2018

Curso de

uniformes

escolares

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, ofereceu o curso “Uniformes Escolares: características dos materiais, parâmetros de qualidade, segurança e conforto”.

Objetivo

O objetivo da ação foi tornar a linguagem têxtil mais acessível, além de auxiliar e orientar servidores municipais responsáveis pela elaboração de licitações na área.

Manual

O curso tem origem no “Manual de especificações técnicas para uniformes escolares”, documento que apresenta orientações sobre parâmetros de qualidade para a produção e aquisição das peças do vestuário escolar, lançado em 2017 pelo Laboratório de Tecnologia Têxtil do IPT.

Aulas

“A ideia das aulas é trazer toda a informação do manual para o público das prefeituras e tornar a linguagem têxtil mais acessível a eles”, enfatiza a pesquisadora assistente do Laboratório e instrutora do curso, Rayana Santiago de Queiroz.

Organizadores

Segundo os organizadores, o conteúdo do curso foi dividido em duas partes, com carga total de oito horas.

Critérios

A segunda seção foi reservada para responder dúvidas dos participantes e explicar os critérios válidos nas especificações dos uniformes.

Problemas

Alguns dos problemas mais comuns nas licitações são instruções vagas para a confecção do material, que possibilitam a fabricação de modo diferente daquele buscado pelas prefeituras ao realizar a aquisição.

Plataforma

O curso foi promovido pela “Plataforma Pró-Municípios” do IPT. A iniciativa também contou com um momento para a troca de experiência entre participantes de várias prefeituras de cidades paulistas. A ferramenta fornece apoio a gestores públicos com conhecimento técnico em Engenharia e Tecnologia.