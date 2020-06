Lance Livre 20-06-2020

Confirmação do HC

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), também foi informado pelo governo estadual sobre a abertura do Hospital das Clínicas (HC) no próximo dia 30 de junho.

Estevam Galvão

O deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira (DEM) já havia feito o anúncio após participar de reunião virtual com o governador João Doria (PSDB).

Leitos

Os leitos do HC serão para atendimento às pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

Agradecimento

“Quero agradecer os deputados André do Prado, Estevam Galvão, Marcio Alvino, Policial Katia Sastre, Marcos Damasio e Marco Bertaiolli, assim como todos os prefeitos da região, que integram o Condemat, e os vereadores de Suzano”, disse o prefeito. Ele reconhece que a luta pela abertura do hospital contou com a força política da cidade.

Conseg Centro

O Conselho Comunitário de Segurança (Conseg) do Centro de Suzano vai realizar na segunda-feira, dia 22 de junho, reunião virtual. Será às 19 horas, por videoconferência, e terá presença de representantes das Polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal (GCM).

Link

O Conseg divulgou o link (https://meet.google.com/nmp-zrke-rpi) para quem quiser participar da reunião. Serão até 250 pessoas.

Turismo

O turismo brasileiro sofreu queda de 55,4% no faturamento de abril em relação ao mesmo período do ano passado, maior retração da série histórica desde 2011. Além disso, foi o menor faturamento já registrado, de R$ 5,43 bilhões, com um prejuízo de R$ 6,76 bilhões em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento do Conselho de Turismo da FecomercioSP baseado em números divulgados pelo IBGE.

MIT

Com a queda no setor, fica mais difícil decisão do Estado de São Paulo de tornar outras cidades em Município de Interesse Turístico (MIT) como vem pleiteando Suzano. e outras prefeituras da região.