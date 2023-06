LANCE LIVRE 20-06-2023

Frente Parlamentar pela Segurança nas Escolas

O secretário interino de Segurança Cidadã de Suzano, Afrânio Evaristo da Silva, participou nesta-segunda-feira (19) do lançamento da Frente Parlamentar pela Segurança nas Escolas da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).



Convidado

O chefe da pasta foi um dos convidados do coordenador do grupo, o deputado estadual Rafael Henrique Cano Telhada, o Capitão Telhada, para a cerimônia realizada no Palácio 9 de Julho (Avenida Pedro Álvares Cabral, 201), na capital paulista, onde fica a sede da Alesp .



Intensificação

O episódio serviu como referência para a intensificação do debate em torno da segurança pública nas escolas pela nova legislatura da Alesp, que foi iniciada neste semestre. O coronel da Polícia Militar Valmor Saraiva Racorti foi convidado para apresentar um estudo que já vem sendo elaborado desde 2016.



Pré-candidatura do PT

Um grupo de dirigentes e militantes do Partido dos Trabalhadores (PT) de Suzano lançou manifesto de apoio à advogada e militante dos direitos humanos Alessandra Félix como pré-candidata à Prefeitura da cidade nas eleições de 2024. (Leia mais na Página 4 do Caderno de Cidades).



2005 a 2012

O manifesto lembra que o PT já governou Suzano entre 2005 e 2012 e “mostrou que é possível um governo para a maioria do povo”, segundo o partido.



PV

O PT faz parte da federação que inclui PC do B e PV. Este último partido, inclusive, tem chances de lançar candidato e aponta o atual vice-prefeito Walmir Pinto como o principal nome.