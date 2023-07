LANCE LIVRE 20-07-2023

Secretário de Meio Ambiente na

Embaixada da China

O secretário de Meio Ambiente de Suzano, André Chiang, esteve em São Paulo para participar do lançamento do evento de promoção do comércio relacionado à sustentabilidade chamado “China International Supply Chain Expo (Cisce)”, que será realizado entre 28 de novembro e 2 de dezembro em Beijing, na China.



Cônsul-geral

Durante a atividade, organizada pela Embaixada da China no Brasil, o representante da administração municipal se reuniu com a cônsul-geral da China em São Paulo, Chen Peijie, e com o representante-chefe do Escritório do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional (CCPIT) no Brasil, Guo Yinghui.



Cooperações

O encontro foi idealizado para mostrar o que a Cisce tem a oferecer e discutir as cooperações entre China e o Brasil na indústria de cadeia de suprimentos. O objetivo será o de fornecer uma plataforma moderna e sofisticada para empresas de todos os países expandirem o comércio e a cooperação em investimentos, reunindo inovação e aprendizado mútuo.



Secretário de Saúde vistoria reforma do Canil

O secretário municipal de Saúde, Pedro Ishi, vistoriou as obras da reforma do Canil Municipal, situado na Rua Waldemar Augusto, 300, no Parque Residencial Casa Branca.



Recursos

Os recursos direcionados à reforma do Canil Municipal, de R$ 190.146,27, são provenientes de emendas do ex-deputado federal Ricardo Izar Júnior, e do ex-deputado estadual Estevam Galvão, em seu último mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).