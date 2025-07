LANCE LIVRE 20-07-25

Vagas em

creches

O desafio de criar vagas em creches sempre é muito grande para os prefeitos das ciddes do Alto Tietê. Nesta semana, no entanto, um número importante foi divulgado pela Secretaria de Educação de Suzano.



Balanço

A pasta fechou o balanço de atividades referentes ao primeiro semestre de 2025 contabilizando a abertura de 700 novas vagas em creches, a entrega de material escolar para mais de 26 mil estudantes no início do ano letivo e 5 mil formações para servidores.



R$ 5,1 milhões

A pasta ainda registrou no período a destinação de R$ 5,1 milhões às unidades por meio do Programa Dinheiro Direto nas Escolas Municipais (PDDEM).



Novas vagas

A criação de novas vagas na educação infantil está diretamente relacionada à infraestrutura disponibilizada em Suzano, que atualmente conta com as unidades que oferecem atendimento a esse público no contexto das 71 escolas da rede municipal e a parceria com as 28 creches comunitárias que complementam o trabalho.



Falsos fiscais

Na semana passada o DS publicou reportagem mostrando que o Procon de Suzano voltou a alertar comerciantes e consumidores sobre um golpe recorrente envolvendo falsos fiscais que visitam estabelecimentos comerciais se passando por servidores públicos para aplicar extorsões.

Fora do padrão

habitual

A prática, que já é antiga, voltou a ocorrer com mais frequência nos últimos dias, agora fora do padrão habitual - que costumava se concentrar no início ou no fim do ano. A tática dos golpistas é simples: eles abordam comerciantes afirmando que estão realizando uma fiscalização e exigem a atualização do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sob ameaça de autuação. A intenção, no entanto, é apenas vender exemplares do CDC, muitas vezes com preços superfaturados.