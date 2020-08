Lance Livre 20-08-2020

PSDB e PL

PSDB e PL, se uniram, pelo menos em Ferraz de Vasconcelos, para disputar as eleições.

Rafu e Juliane Gallo

O médico Joseph Raffoul Junior, o Dr. Rafu Jr., do PL, e a bacharel em Direito, ex-coordenadora do Procon, Juliane Gallo, vão disputar como pré-candidatos a prefeito e vice, respectivamente.

Apoio do PSDB

O apoio do PSDB nas campanhas ao cargo de prefeito tem sido disputado em todos os municípios.

Expectativa

A expectativa é grande em ter o governador João Doria (PSDB) nos “palanques” políticos.

Campanhas

virtuais

Neste ano com a pandemia da Covid-19, no entanto, as campanhas virtuais devem ganhar mais notoriedade em relação as presenciais.

Disputa em Suzano

Em Suzano, o PL e a União Democrática Suzano (UDS) buscam apoio do PSDB para prosseguir com a campanha nas eleições deste ano.

Time Portuguesa

O deputado federal Roberto de Lucena (Podemos) apareceu nas redes sociais com uma camisa do time da Portuguesa. Foi uma homenagem ao centenário do clube.

Ele afirmou que ganhou a camisa dos seus amigos Antônio Carlos Castanheira e Avelino, presidente e diretor da Lusa.

PL Mulher

O PL Mulher de São Paulo promoveu live sobre os desafios dos municípios para promover a inclusão social das pessoas com deficiência. A transmissão foi feita na página do Youtube do Partido Liberal.

Participação

A live contou com a participação de Cristiany de Castro, presidente da Federação das Apaes do Estado de São Paulo; de Isadora Maia, da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/BA e de Lucília Goulart, advogada, mestre em Direitos Difusos e Coletivos e pré-candidata a prefeita de Bertioga.