LANCE LIVRE 20-08-2023

Patrulha Maria da Penha

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano recebeu a visita de representantes da Patrulha Maria da Penha de Arujá na Central de Segurança Integrada (CSI) Lubnan Mohamed Ghazal, que fica no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa.



Alteração uniforme

Na ocasião, foram apresentadas informações sobre a alteração do uniforme da Patrulha Maria da Penha de Suzano, que garantiu melhorias na atuação do grupamento, com a identificação específica que foi promovida.



Participação Participaram do encontro o secretário municipal de Segurança Cidadã, Afrânio Evaristo da Silva; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha de Suzano, Jaqueline Ferreira; e as coordenadoras da Patrulha Maria da Penha de Arujá, Fabiana Silva e Gisele Vieira; além dos agentes Maria de Almeida e Rodrigo Lima, de Suzano, e Luiz Paiva, de Arujá.



Câmara aprova protocolo de atendimento

Os vereadores de Suzano aprovaram projeto de lei que implanta o protocolo de atendimento na rede pública municipal de atenção à saúde das mulheres. A propositura é de autoria do vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho.



Conjunto de ações

O projeto trata sobre um conjunto de ações de saúde que envolve promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvidas por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizadas com equipe multiprofissional dirigida às mulheres, ampliando o acesso de forma descentralizada. O documento explica que o protocolo será ofertado integralmente e é gratuito a todas mulheres, de acordo com suas necessidades e demandas, garantindo a atenção primária e todos os exames necessários.