LANCE LIVRE 20-08-2025

Morre mãe do publicitário Duda Lima

A mãe do publicitário Duda Lima, Tereza Maria de Lima, faleceu aos 88 anos. Ela foi velada ontem no Cemitério Parque das Oliveiras, em Mogi das Cruzes, às 13h30, e sepultada às 16h30.





Mensagem

O publicitário deixou uma mensagem para homenagear a mãe. "Sim, ela partiu, mas deixou exemplos eternos: a força da simplicidade, do amor em família e a dádiva da gratidão. Ensinamentos que nenhum tempo ou distância são capazes de levar".





Compromissos

Por conta da morte da mãe, Duda Lima desmarcou nesta terça-feira (19), todos os compromissos profissionais que tinha em Brasília e em São Paulo.

PL

O Partido Liberal de São Paulo emitiu nota manifestando profundo pesar pelo falecimento de Dona Teresa. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com toda a família e amigos, pedindo a Deus que conforte seus corações e conceda forças para superar esta perda irreparável", informou a nota do partido.





Marqueteiro

Duda Lima foi marqueteiro do prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas últimas eleições municipais na Capital.





Especialista em marketing

Lima é especialista em marketing político e já trabalhou com campanhas de vereadores e prefeitos, como a de Celso Russomano, em 2016, quando disputou a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Ele também atuou na tentativa de reeleger o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022.