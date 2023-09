LANCE LIVRE 20-09-2023

Professores da USP

Localizado no distrito de Palmeiras, o conjunto histórico da Fazenda Sertão, o mais recente patrimônio tombado em Suzano, já vem se tornando uma atração. Na última quinta-feira (14), dois professores da Universidade de São Paulo (USP), Marcelo de Paiva, doutor em Arquitetura e Urbanismo, e Felipe Crispim, doutor em História, estiveram na Capela de Santa Helena e demonstraram interesse em se aprofundar na história do local e sua importância para toda a região.



Compac

Eles aproveitaram a visita para se reunir com a presidente do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural (Compac), Cind Kelly Octaviano; com o diretor de Cultura da Prefeitura, Amaury Rodrigues; e com a diretora de Patrimônio Histórico de Suzano, Rita Paiva, no Casarão da Memória Antônio Marques Figueira. Na ocasião, foi oferecida aos convidados a tradicional macarronada da festa do Baruel, durante a hora do almoço.



Academia de Judô

Os professores, que também conheceram a Academia de Judô Terazaki, na Vila Urupês, e a Capela de Nossa Senhora Piedade, a Igreja do Baruel, passaram a ter curiosidade em conhecer a tradição dos pontos históricos da cidade quando alguns de seus alunos, que são estagiários do Compac, compartilharam informações sobre o trabalho que é desenvolvido pelo conselho, como a valorização dos bens que ajudam a contar como ocorreu a formação de Suzano.



União Brasil

O presidente do União Brasil de Suzano, advogado Dario Reisinger, fará no dia 28, às 19 horas, a apresentação da executiva municipal do partido. O evento contará com a presença da deputada estadual Solange Freitas.



Preparativos

para as eleições

O partido deve se preparar para as eleições do ano que vem e reforçar o trabalho de organização. Recentemente, o ex-deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira deixou o partido para ingressar no PSD.