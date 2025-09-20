LANCE LIVRE 20-09-2025

Prefeito e secretário participam de seminário sobre Reforma Tributária

O prefeito Pedro Ishi (PL) e o secretário municipal de Finanças, Itamar Viana, participaram nesta sexta-feira (19/09) do seminário “Impactos da Reforma Tributária para os Estados e Municípios”, realizado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), no bairro do Ibirapuera, em São Paulo. A informação é da Secretaria de Comunicação Pública (Secop).



ILP

O encontro foi promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista (ILP), em parceria com o Ministério da Fazenda, e contou com a condução do secretário Extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Appy.



Objetivo

O seminário teve como principal objetivo aprofundar o debate sobre os efeitos práticos da Reforma Tributária nos entes federativos, especialmente estados e municípios, promovendo um espaço de diálogo entre gestores públicos, parlamentares e especialistas.



Itamar Viana

O secretário Itamar Viana destacou a relevância da participação dos municípios nesse processo.

Pedro Ishi

O prefeito Pedro Ishi também ressaltou a necessidade de equilíbrio na aplicação da reforma. “A proposta traz simplificação e segurança jurídica, mas a transição precisa ser justa. As cidades não podem ser prejudicadas pela complexidade do processo”.